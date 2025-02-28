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Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом

Киев • УНН

 • 33880 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины. Вашингтон и Киев не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом

Президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Вашингтон и Киев не подписали соглашение о полезных ископаемых.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Владимир Зеленский только что покинул Белый дом после бурной встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете

- говорится в сообщении.

Ожидалось, что сегодня вечером два лидера проведут их совместную пресс-конференцию отменено. Президент Украины только что сел в свой автомобиль возле Западного крыла.  

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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