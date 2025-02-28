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CNN: Трамп лично приказал Зеленскому покинуть Белый дом после публичного спора

Киев • УНН

 • 84818 просмотра

После публичного спора в прямом эфире Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам. Президент США лично распорядился, чтобы украинская делегация покинула Белый дом, прервав запланированные переговоры.

CNN: Трамп лично приказал Зеленскому покинуть Белый дом после публичного спора

Президент США Дональд Трамп после спора с Владимиром Зеленским лично потребовал, чтобы президент Украины покинул Белый дом, Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в американской администрации, передает УНН

Как отмечается, Трамп и Зеленский разошлись по разным комнатам после публичного спора в прямом эфире. 

Украинская делегация ждала продолжения переговоров, во время которых планировалось подписание соглашения по родным землям. Однако, как рассказал источник CNN, украинцам дали понять, что им пора уезжать. По его словам, приказ об этом отдал Трамп.

Напомним

Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.

После спора уже ряд лидеров выразили слова поддержки Президенту Украины, в частности лидеры Франции и Польши. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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