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CNN: Трамп особисто наказав Зеленському покинути Білий дім після публічної суперечки

Київ • УНН

 • 84820 перегляди

Після публічної суперечки в прямому ефірі Трамп і Зеленський розійшлися по різних кімнатах. Президент США особисто розпорядився, щоб українська делегація залишила Білий дім, перервавши заплановані переговори.

CNN: Трамп особисто наказав Зеленському покинути Білий дім після публічної суперечки

Президент США Дональд Трамп після суперечки із Володимиром Зеленським особисто зажадав, щоб президент України покинув Білий дім, Про це пише CNN із посиланням на джерело в американській адміністрації, передає УНН

Як зазначається, Трамп і Зеленський розійшлися по різних кімнатах після публічної суперечки в прямому ефірі. 

Українська делегація чекала продовження переговорів, під час яких планувалося підписання угоди щодо рідноземів. Однак, як розповіло джерело CNN, українцям дали зрозуміти, що їм час їхати. За його словами, наказ про це віддав Трамп.

Нагадаємо

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.

Після суперечки вже низка лідерів висловили слова підтримки Президентові Україні, зокрема лідери Франції та Польщі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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