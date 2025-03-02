Макрон провів термінові переговори із Зеленським і Трампом після інциденту в США
Київ • УНН
Президент Франції Макрон здійснив телефонні дзвінки Зеленському і Трампу після їхньої суперечки в Овальному кабінеті. Він закликав лідерів до відновлення конструктивного діалогу та взаємоповаги.
Макрон говорив по телефоні з Трампом і Зеленським після суперечки в Овальному кабінеті. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Після конфлікту між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, який став предметом широкого обговорення, президент Франції Еммануель Макрон ініціював низку телефонних розмов з цими лідерами.
Дані розмови були спрямовані на збереження стабільності у міжнародних відносинах та уникнення ескалації напруженості.
Як повідомляють джерела, Макрон закликав усіх учасників до відновлення спокою, взаємоповаги і конструктивного діалогу для подальшого руху вперед. Він підкреслив важливість підтримки спільних зусиль у світлі глобальних викликів.
Нагадаємо
На зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі виникла суперечка, яка поставив під сумнів подальшу підтримку США Україні.
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