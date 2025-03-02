Радник Трампа розкрив деталі напруженої зустрічі із Зеленським у Білому домі

Радник з нацбезпеки США Майк Волц стверджує, що українська делегація, яка супроводжувала Зеленського під час візиту до Овального кабінету, ледь "стримувала сльози" після напруженої розмови Зеленського з Трампом у п'ятницю. Також він спростував звинувачення критиків у тому, що зустріч була "засідкою" для лідера України.

Про це радник США з національної безпеки Майк Волц заявив на Fox News, передає УНН.

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Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив в суботу в інтерв'ю Fox News, що команда президента України Володимира Зеленського "практично плакала" після напруженого обміну думками з Трампом і віце-президентом Джей-Ді Венсом в Овальному кабінеті.

Він згадав, що після словесної перепалки в Білому домі, між Зеленським, Трампом і Венсом, останні наполгали, що президент України повинен змінити своє "ставлення" і бути більш вдячним, якщо він хоче укласти угоду про припинення вогню з росією.

Волц спростував звинувачення у тому, що зустріч була "засідкою" на Зеленського.

"Будь-яка подальша взаємодія лише поверне нас назад", - згадав Волц свою реплику на адресу Зеленському в п'ятницю.

Він та держсекретар Марко Рубіо попросили Зеленського покинути Білий дім після зустрічі, згадує Волц.

Посадовець також наголосив, що представники української делегації були засмучені.

Радник з нацбезпеки заявив, що радник Зеленського і посол були "практично в сльозах" після зустрічі.

Відомим зображенням у цьому сенсі була реакція Оксани Маркарової, посла України в США, - камери зафіксували, як вона відреагувала на зустріч у Білому домі, опустивши голову.

Нагадаємо

Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті. Прем'єр наголосив на важливості налагодження відносин з США для гарантування миру.

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