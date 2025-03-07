Туск просит Польшу пересмотреть участие в Оттавской и Дублинской конвенциях из-за кассетных боеприпасов
Киев • УНН
Премьер Польши Дональд Туск поручил Минобороны рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций. Это касается использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время заседания в Сейме обратился к Министерству обороны Польши с просьбой рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций в контексте использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов, пишет УНН.
Я попросил Министерство обороны Польши попросить Польшу выйти из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции. Я говорю о противопехотных минах и кассетных боеприпасах
Напомним
Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии по проведению саммита европейских лидеров и США.
Премьер-министр Польши заявил о изменении американской политики в отношении войны в Украине.