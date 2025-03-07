Туск вказав на "глибоку корекцію" в політиці США щодо війни рф проти України: Польща має зробити висновки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі заявив про зміну американської політики щодо війни в Україні. За його словами, ймовірність надання жорстких гарантій безпеки від США стала нижчою.
"Глибока корекція" відбувається в американській політиці в контексті російсько-української війни, і Польща повинна зробити висновки з цих кроків і змін для власної безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу у польському Сеймі у п'ятницю, пише УНН.
Ми маємо справу з глибокою корекцією американської політики в контексті російсько-української війни. Кожна країна, включно з Польщею, має право і зобов’язана чесно і точно оцінювати, що в наших інтересах, що в інтересах нашої безпеки, а що може створити проблему
При цьому він вказав, що "наше ставлення до трансатлантичних відносин і альянсу НАТО має залишатися безсумнівним".
Зрозуміло, що надія на те, що Україна найближчим часом отримає жорсткі гарантії безпеки при фізичній присутності Сполучених Штатів, виглядає сьогодні менш імовірною, ніж раніше
"У наше завдання не входить розгляд дій нашого найбільшого союзника для власного задоволення чи гарної риторики. Наше завдання - зробити висновки з цих кроків і з цих змін для нашої безпеки", - зазначив Туск.
Він зауважив, що "наша безпека безпосередньо пов’язана не лише з подіями на фронті зараз, а й із майбутнім статусом України".
Туск: Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, і рф програє гонку озброєнь06.03.25, 13:57 • 16914 переглядiв