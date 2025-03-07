Туск вказав на "глибоку корекцію" в політиці США щодо війни рф проти України: Польща має зробити висновки

"Глибока корекція" відбувається в американській політиці в контексті російсько-української війни, і Польща повинна зробити висновки з цих кроків і змін для власної безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу у польському Сеймі у п'ятницю, пише УНН.

Ми маємо справу з глибокою корекцією американської політики в контексті російсько-української війни. Кожна країна, включно з Польщею, має право і зобов’язана чесно і точно оцінювати, що в наших інтересах, що в інтересах нашої безпеки, а що може створити проблему - сказав Туск.

При цьому він вказав, що "наше ставлення до трансатлантичних відносин і альянсу НАТО має залишатися безсумнівним".

Зрозуміло, що надія на те, що Україна найближчим часом отримає жорсткі гарантії безпеки при фізичній присутності Сполучених Штатів, виглядає сьогодні менш імовірною, ніж раніше - вказав Туск.

"У наше завдання не входить розгляд дій нашого найбільшого союзника для власного задоволення чи гарної риторики. Наше завдання - зробити висновки з цих кроків і з цих змін для нашої безпеки", - зазначив Туск.

Він зауважив, що "наша безпека безпосередньо пов’язана не лише з подіями на фронті зараз, а й із майбутнім статусом України".

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