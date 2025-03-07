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Туск указал на "глубокую коррекцию" в политике США по поводу войны рф против Украины: Польше следует сделать выводы

Киев • УНН

 • 20045 просмотра

Премьер-министр Польши заявил о изменении американской политики в отношении войны в Украине. По его словам, вероятность предоставления жестких гарантий безопасности от США стала ниже.

Туск указал на "глубокую коррекцию" в политике США по поводу войны рф против Украины: Польше следует сделать выводы

"Глубокая коррекция" происходит в американской политике в контексте российско-украинской войны, и Польше следует сделать выводы из этих шагов и изменений для собственной безопасности. Такое заявлению сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в польском Сейме в пятницу, пишет УНН.

Мы имеем дело с глубокой коррекцией американской политики в контексте российско-украинской войны. Каждая страна, включая Польшу, имеет право и обязана честно и точно оценивать, что в наших интересах, что в интересах нашей безопасности, а что может создать проблему

- сказал Туск.

При этом он указал, что "наше отношение к трансатлантическим отношениям и альянсу НАТО должно оставаться безусловным".

Очевидно, что надежда на то, что Украина в ближайшее время получит жесткие гарантии безопасности при физическом присутствии Соединенных Штатов, выглядит сегодня менее вероятной, чем раньше

- указал Туск.

"В нашу задачу не входит рассмотрение действий нашего крупнейшего союзника для собственного удовлетворения или хорошей риторики. Наша задача - сделать выводы из этих шагов и из этих изменений для нашей безопасности", - отметил Туск.

Он отметил, что "наша безопасность непосредственно связана не только с событиями на фронте сейчас, а и с будущим статусом Украины".

Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений06.03.2025, 13:57 • 16913 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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