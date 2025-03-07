Туск указал на "глубокую коррекцию" в политике США по поводу войны рф против Украины: Польше следует сделать выводы
Киев • УНН
Премьер-министр Польши заявил о изменении американской политики в отношении войны в Украине. По его словам, вероятность предоставления жестких гарантий безопасности от США стала ниже.
"Глубокая коррекция" происходит в американской политике в контексте российско-украинской войны, и Польше следует сделать выводы из этих шагов и изменений для собственной безопасности. Такое заявлению сделал премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в польском Сейме в пятницу, пишет УНН.
Мы имеем дело с глубокой коррекцией американской политики в контексте российско-украинской войны. Каждая страна, включая Польшу, имеет право и обязана честно и точно оценивать, что в наших интересах, что в интересах нашей безопасности, а что может создать проблему
При этом он указал, что "наше отношение к трансатлантическим отношениям и альянсу НАТО должно оставаться безусловным".
Очевидно, что надежда на то, что Украина в ближайшее время получит жесткие гарантии безопасности при физическом присутствии Соединенных Штатов, выглядит сегодня менее вероятной, чем раньше
"В нашу задачу не входит рассмотрение действий нашего крупнейшего союзника для собственного удовлетворения или хорошей риторики. Наша задача - сделать выводы из этих шагов и из этих изменений для нашей безопасности", - отметил Туск.
Он отметил, что "наша безопасность непосредственно связана не только с событиями на фронте сейчас, а и с будущим статусом Украины".
Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений06.03.2025, 13:57 • 16913 просмотров