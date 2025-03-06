Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа способна выиграть любое противостояние против россии, выразив уверенность, что рф проиграет нынешнюю гонку вооружений, и указав, что защита восточной границы ЕС стала безусловным приоритетом, а поддержка НАТО и европейского альянса с США должна оставаться абсолютным приоритетом. Об этом премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши заявил, прибыв на саммит ЕС по обороне Европы и Украине, пишет УНН.

Детали

"Безусловно, что война в Украине, новый подход администрации США к Европе и, прежде всего, возобновление гонки вооружений россии ставят перед нами новые вызовы. Европа должна выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск.

Он сказал, что "поводов для оптимизма нет". "Ситуация сложная и тяжелая, но я уверен, что это момент, когда Европа пришла к пониманию ответственности, которую она несет", - отметил он.

"Защита восточной границы ЕС стала приоритетом, который больше никто не ставит под сомнение", - указал Туск.

При этом он отметил, что "сегодня США являются несколько более требовательным партнером, но, укрепляя нашу оборону, мы также должны работать над улучшением трансатлантических отношений". "Поддержка НАТО и нашего альянса с Соединенными Штатами должна оставаться нашим абсолютным приоритетом", - указал Туск.

В целом Европа способна победить в любой конфронтации - финансовой, экономической или военной - против россии. Мы сильнее, нам просто нужно было начать в это верить. И сегодня это происходит. Я уверен, что россия проиграет эту гонку вооружений, как Советский Союз проиграл подобную 40 лет назад. И это единственный способ предотвратить более масштабный конфликт - подчеркнул Туск.

"Война, геополитическая неопределенность и новая гонка вооружений, начатая путиным, не оставили Европе выбора. Европа должна быть готова к этой гонке, и россия ее проиграет, как Советский Союз 40 лет назад. С сегодняшнего дня Европа будет вооружаться умнее и быстрее россии", - отметил Туск.

Дополнение

Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".