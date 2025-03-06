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Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений

Киев • УНН

 • 16913 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа способна выиграть любое противостояние с Россией. По его словам, защита восточной границы ЕС стала безусловным приоритетом.

Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа способна выиграть любое противостояние против россии, выразив уверенность, что рф проиграет нынешнюю гонку вооружений, и указав, что защита восточной границы ЕС стала безусловным приоритетом, а поддержка НАТО и европейского альянса с США должна оставаться абсолютным приоритетом. Об этом премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши заявил, прибыв на саммит ЕС по обороне Европы и Украине, пишет УНН.

Детали

"Безусловно, что война в Украине, новый подход администрации США к Европе и, прежде всего, возобновление гонки вооружений россии ставят перед нами новые вызовы. Европа должна выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск.

Он сказал, что "поводов для оптимизма нет". "Ситуация сложная и тяжелая, но я уверен, что это момент, когда Европа пришла к пониманию ответственности, которую она несет", - отметил он.

"Защита восточной границы ЕС стала приоритетом, который больше никто не ставит под сомнение", - указал Туск.

При этом он отметил, что "сегодня США являются несколько более требовательным партнером, но, укрепляя нашу оборону, мы также должны работать над улучшением трансатлантических отношений". "Поддержка НАТО и нашего альянса с Соединенными Штатами должна оставаться нашим абсолютным приоритетом", - указал Туск.

В целом Европа способна победить в любой конфронтации - финансовой, экономической или военной - против россии. Мы сильнее, нам просто нужно было начать в это верить. И сегодня это происходит. Я уверен, что россия проиграет эту гонку вооружений, как Советский Союз проиграл подобную 40 лет назад. И это единственный способ предотвратить более масштабный конфликт

- подчеркнул Туск.

"Война, геополитическая неопределенность и новая гонка вооружений, начатая путиным, не оставили Европе выбора. Европа должна быть готова к этой гонке, и россия ее проиграет, как Советский Союз 40 лет назад. С сегодняшнего дня Европа будет вооружаться умнее и быстрее россии", - отметил Туск.

Дополнение

Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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