Туск: Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, і рф програє гонку озброєнь

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, висловивши переконання, що росія програє нинішню гонку озброєнь, і вказавши, що захист східного кордону ЄС став беззаперечним пріоритетом, а підтримка НАТО та європейського альянсу зі США має залишатися абсолютним пріоритетом. Про це прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Польщі заявив, прибувши на саміт ЄС по обороні Європи та Україні, пише УНН.

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"Безсумнівно, що війна в Україні, новий підхід адміністрації США до Європи і, перш за все, відновлення гонки озброєнь росії ставлять перед нами нові виклики. Європа повинна виграти цю гонку озброєнь", - сказав Туск.

Він сказав, що "приводів для оптимізму немає". "Ситуація складна і важка, але я переконаний, що це момент, коли Європа прийшла до розуміння відповідальності, яку вона несе", - зазначив він.

"Захист східного кордону ЄС став пріоритетом, який більше ніхто не ставить під сумнів", - вказав Туск.

При цьому він зауважив, що "сьогодні США є дещо вимогливішим партнером, але, зміцнюючи нашу оборону, ми також повинні працювати над покращенням трансатлантичних відносин". "Підтримка НАТО та нашого альянсу зі Сполученими Штатами має залишатися нашим абсолютним пріоритетом", - вказав Туск.

Загалом Європа здатна перемогти у будь-якій конфронтації - фінансовій, економічній чи військовій - проти росії. Ми сильніші, нам просто треба було почати в це вірити. І сьогодні це відбувається. Я переконаний, що росія програє цю гонку озброєнь, як Радянський Союз програв подібну 40 років тому. І це єдиний спосіб запобігти більш масштабному конфлікту - підкреслив Туск.

"Війна, геополітична невизначеність і нова гонка озброєнь, розпочата путіним, не залишили Європі вибору. Європа має бути готова до цієї гонки, і росія її програє, як Радянський Союз 40 років тому. Відсьогодні Європа озброюватиметься розумніше та швидше, ніж росія", - зазначив Туск у X.

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".