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Туск: Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, і рф програє гонку озброєнь

Київ • УНН

 • 16914 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа здатна виграти будь-яке протистояння з росією. За його словами, захист східного кордону ЄС став беззаперечним пріоритетом.

Туск: Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, і рф програє гонку озброєнь

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа здатна виграти будь-яке протистояння проти росії, висловивши переконання, що росія програє нинішню гонку озброєнь, і вказавши, що захист східного кордону ЄС став беззаперечним пріоритетом, а підтримка НАТО та європейського альянсу зі США має залишатися абсолютним пріоритетом. Про це прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Польщі заявив, прибувши на саміт ЄС по обороні Європи та Україні, пише УНН.

Деталі

"Безсумнівно, що війна в Україні, новий підхід адміністрації США до Європи і, перш за все, відновлення гонки озброєнь росії ставлять перед нами нові виклики. Європа повинна виграти цю гонку озброєнь", - сказав Туск.

Він сказав, що "приводів для оптимізму немає". "Ситуація складна і важка, але я переконаний, що це момент, коли Європа прийшла до розуміння відповідальності, яку вона несе", - зазначив він.

"Захист східного кордону ЄС став пріоритетом, який більше ніхто не ставить під сумнів", - вказав Туск.

При цьому він зауважив, що "сьогодні США є дещо вимогливішим партнером, але, зміцнюючи нашу оборону, ми також повинні працювати над покращенням трансатлантичних відносин". "Підтримка НАТО та нашого альянсу зі Сполученими Штатами має залишатися нашим абсолютним пріоритетом", - вказав Туск.

Загалом Європа здатна перемогти у будь-якій конфронтації - фінансовій, економічній чи військовій - проти росії. Ми сильніші, нам просто треба було почати в це вірити. І сьогодні це відбувається. Я переконаний, що росія програє цю гонку озброєнь, як Радянський Союз програв подібну 40 років тому. І це єдиний спосіб запобігти більш масштабному конфлікту

- підкреслив Туск.

"Війна, геополітична невизначеність і нова гонка озброєнь, розпочата путіним, не залишили Європі вибору. Європа має бути готова до цієї гонки, і росія її програє, як Радянський Союз 40 років тому. Відсьогодні Європа озброюватиметься розумніше та швидше, ніж росія", - зазначив Туск у X.

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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