Польша и страны Балтии хотят выйти из договора, запрещающего противопехотные мины

Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны четырех стран, пишет УНН.

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В заявлении отмечается, что ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военные угрозы в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросли.

В нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить вооруженным силам гибкость и возможность выбора в отношении потенциального использования современных систем вооружения и решений с целью укрепления обороны восточного фланга Альянса, находящегося под угрозой, заявили министры.

В свете этой нестабильной ситуации в сфере безопасности, отмеченной агрессией россии и угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут послужить укреплению наших возможностей сдерживания и обороны