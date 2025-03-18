Польша и страны Балтии хотят выйти из договора, запрещающего противопехотные мины
Киев • УНН
Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции из-за угроз со стороны россии и беларуси. Это должно предоставить больше возможностей для обороны восточного фланга НАТО.
Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, также известной как Оттавская конвенция. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны четырех стран, пишет УНН.
Детали
В заявлении отмечается, что ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась, а военные угрозы в отношении государств-членов НАТО, граничащих с Россией и Беларусью, значительно возросли.
В нынешних условиях безопасности крайне важно предоставить вооруженным силам гибкость и возможность выбора в отношении потенциального использования современных систем вооружения и решений с целью укрепления обороны восточного фланга Альянса, находящегося под угрозой, заявили министры.
В свете этой нестабильной ситуации в сфере безопасности, отмеченной агрессией россии и угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут послужить укреплению наших возможностей сдерживания и обороны
Справочно
Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. К августу 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них - Украина. Верховная Рада ратифицировала договор еще в 2005 году.
Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории. Впрочем, крупные государства, являющиеся бывшими или действующими производителями наземных мин, не стали подписывать договор. К ним относятся США, Китай и россия.
Напомним
Как ранее писал УНН премьер Польши Дональд Туск поручил Минобороны рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций. Это касается использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.