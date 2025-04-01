Фінляндія хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що його країна має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Також вона планує збільшити загальні витрати на оборону в найближчі роки. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

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Вийшовши з Оттавської конвенції Фінляндія, яка охороняє найпротяжніший кордон НАТО з росією, мала б змогу почати накопичувати міни, щоб використати їх у разі необхідності.

Орпо зазначив, що безпосередньої військової загрози його країні немає, але рф становить довгострокову загрозу для всієї Європи.

Вихід з Оттавської конвенції дасть нам можливість більш гнучко підготуватися до змін у сфері безпеки - сказав він.

На пресконференції Орпо повідомив, що Фінляндія збільшить свої витрати на оборону щонайменше до 3% від валового внутрішнього продукту до 2029 року. За його словами на той час витрати зростуть приблизно на три мільярди євро.

Ця заява Орпо прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп активізував свої дії щодо припинення війни росії проти України. Це викликало побоювання у Польщі та країн Балтії, що росія може переозброїтися і завдати удару.

Ці країни минулого місяця заявили, що вийдуть з конвенції через військову загрозу з боку сусідньої Росії.

Довідково

Оттавська конвенція передбачає заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення. Вона була ратифікована у 1997 році.

До Конвенції приєдналися 160 країн, за винятком Росії. Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Ратифікація договору Верховною Радою відбулася 18 травня 2005 року.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.