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Финляндия хочет выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин

Киев • УНН

 • 14309 просмотра

Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрещении мин, чтобы гибко реагировать на изменения в сфере безопасности. Также страна планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году.

Финляндия хочет выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна намерена выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Также она планирует увеличить общие расходы на оборону в ближайшие годы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выйдя из Оттавской конвенции Финляндия, охраняющая самый протяженный границу НАТО с россией, имела бы возможность начать накапливать мины, чтобы использовать их в случае необходимости.

Орпо отметил, что непосредственной военной угрозы его стране нет, но рф представляет долгосрочную угрозу для всей Европы.

Выход из Оттавской конвенции даст нам возможность более гибко подготовиться к изменениям в сфере безопасности

- сказал он.

На пресс-конференции Орпо сообщил, что Финляндия увеличит свои расходы на оборону минимум до 3% от валового внутреннего продукта до 2029 года. По его словам, к тому времени расходы вырастут примерно на три миллиарда евро.

Это заявление Орпо прозвучало на фоне того, как президент США Дональд Трамп активизировал свои действия по прекращению войны россии против Украины. Это вызвало опасения в Польше и странах Балтии, что россия может перевооружиться и нанести удар.

Эти страны в прошлом месяце заявили, что выйдут из конвенции из-за военной угрозы со стороны соседней России.

Справочно

Оттавская конвенция предусматривает запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожения. Она была ратифицирована в 1997 году.

К Конвенции присоединились 160 стран, за исключением России. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года.

Напомним

Как ранее писал УНН премьер Польши Дональд Туск поручил Минобороны рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций. Это касается использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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