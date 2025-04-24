Латвия официально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин, из-за угрозы со стороны рф

Латвия официально вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщает Delfi, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 24 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич в официальном издании Latvijas Vēstnesis провозгласил закон о выходе Латвии из Оттавской конвенции. В приложении к закону государство объясняет, что за 20 лет с момента присоединения Латвии к конвенции существенно изменилась региональная ситуация с безопасностью.

А россия, начав войну против Украины, продемонстрировала, что не уважает территориальные границы суверенных государств и международное право, включая принципы, изложенные в Уставе ООН.

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Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения. По оценке Латвии, неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими минами и системами вооружения усиливают обороноспособность, которую невозможно заменить альтернативными решениями - отмечается в пояснении.

Несмотря на выход из конвенции, Латвия заверяет, что будет соблюдать международное гуманитарное право, минимизировать риски для гражданского населения и помогать жертвам вооруженных конфликтов.

Справка

Оттавскую конвенцию приняли в Осло 18 сентября 1997 года, а она вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. К числу стран, не присоединившихся, относятся Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

В частности, участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не покупать, не хранить и не передавать их никому - ни прямо, ни косвенно.