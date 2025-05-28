Финляндия начинает процесс выхода из Договора о запрещении противопехотных мин

Финляндия начала процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду, 28 мая, правительство подало в парламент предложение о выходе из договора, говорится в заявлении. Политическое решение об этом шаге было принято еще в апреле — как ответ на растущие риски со стороны более агрессивной россии.

Финляндия охраняет половину сухопутной границы Североатлантического альянса с основным противником — граница с россией простирается более чем на 1300 километров. Эта северная страна имеет историю войн с москвой и входит в число крупнейших поставщиков военной помощи Украине, которая уже четвертый год борется против полномасштабного вторжения, развязанного президентом владимиром путиным.

Выход из договора требует согласия парламента, утверждения президентом Александером Стуббом и передачи документа о выходе Генеральному секретарю ООН.

Напомним

В марте три страны Балтии и Польша сделали шаг в направлении повторного введения противопехотных мин для лучшей защиты от потенциальной агрессии со стороны россии. Министры обороны этих четырех стран рекомендовали выйти из Оттавской конвенции. Вместо этого Норвегия, которая также граничит с россией и является участницей конвенции, изменений не планирует.

Латвия официально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин, из-за угрозы со стороны рф