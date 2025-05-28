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Фінляндія розпочинає процес виходу з Договору про заборону протипіхотних мін

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Фінляндія ініціювала вихід з Оттавської конвенції через зростаючу агресію росії. Уряд вже подав відповідну пропозицію до парламенту, реагуючи на загрози з боку рф.

Фінляндія розпочинає процес виходу з Договору про заборону протипіхотних мін

Фінляндія розпочала процес виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У середу, 28 травня, уряд подав до парламенту пропозицію щодо виходу з договору, йдеться у заяві. Політичне рішення про цей крок було ухвалене ще в квітні — як відповідь на зростаючі ризики з боку більш агресивної росії.

Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону Північноатлантичного альянсу з основним супротивником — кордон із росією простягається більш ніж на 1300 кілометрів. Ця північна країна має історію воєн із москвою й входить до числа найбільших постачальників військової допомоги Україні, яка вже четвертий рік бореться проти повномасштабного вторгнення, розв’язаного президентом володимиром путіним.

Вихід з договору потребує згоди парламенту, затвердження президентом Александром Стуббом і передачі документа про вихід Генеральному секретарю ООН.

Нагадаємо

У березні три країни Балтії та Польща зробили крок у напрямку повторного запровадження протипіхотних мін для кращого захисту від потенційної агресії з боку росії. Міністри оборони цих чотирьох країн рекомендували вийти з Оттавської конвенції. Натомість Норвегія, яка також межує з росією і є учасницею конвенції, змін не планує.

Латвія офіційно вийшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін, через загрозу з боку рф24.04.25, 11:19 • 4720 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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