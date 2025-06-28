Литва повідомила ООН про вихід з угоди про заборону протипіхотних мін

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країна офіційно повідомила ООН про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це він написав у соццмережі Х, пише УНН.

Сьогодні Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про свій вихід із Конвенції про заборону протипіхотних мін. Це рішення було непростим в ухваленні - йдеться у повідомленні.

За словами урядовця попри це Литва "не має ілюзій щодо того, що росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи". За таких обставин балтійська держава "використає усі засоби для захисту свого народу та кожного дюйму території НАТО".

Міністр наголосив, що Вільнюс залишається відданим принципу відповідальної оборони та міжнародному гуманітарному праву, включно із захистом цивільних.

Нагадаємо

Сейм Польщі проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції, дозволяючи використання протипіхотних мін. Міністр оборони заявив, що країна не може мати обмежень у захисті від російського вторгнення.

А також парламети Фінляндії та Естонії підтримали вихід з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.