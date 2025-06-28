Литва уведомила ООН о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин
Киев • УНН
Литва официально уведомила ООН о своём выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение принято из-за восприятия России как долгосрочной экзистенциальной угрозы, с целью использования всех средств для защиты населения и территории НАТО.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Сегодня Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение было непростым в принятии
По словам чиновника, несмотря на это, Литва "не питает иллюзий относительно того, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы". В таких условиях балтийское государство "использует все средства для защиты своего народа и каждого дюйма территории НАТО".
Министр подчеркнул, что Вильнюс остается приверженным принципу ответственной обороны и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских.
Напомним
Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, разрешая использование противопехотных мин. Министр обороны заявил, что страна не может иметь ограничений в защите от российского вторжения.
А также парламенты Финляндии и Эстонии поддержали выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.