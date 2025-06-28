Литва уведомила ООН о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Сегодня Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о своем выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение было непростым в принятии - говорится в сообщении.

По словам чиновника, несмотря на это, Литва "не питает иллюзий относительно того, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы". В таких условиях балтийское государство "использует все средства для защиты своего народа и каждого дюйма территории НАТО".

Министр подчеркнул, что Вильнюс остается приверженным принципу ответственной обороны и международному гуманитарному праву, включая защиту гражданских.

Напомним

Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, разрешая использование противопехотных мин. Министр обороны заявил, что страна не может иметь ограничений в защите от российского вторжения.

А также парламенты Финляндии и Эстонии поддержали выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.