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Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – нардеп

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Президент Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции. Этот шаг позволяет использовать, накапливать и производить противопехотные мины.

Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – нардеп

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Об этом сообщил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.

Детали

«Только что мне сообщили, что Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин»

- написал Костенко в Facebook.

Он отметил, что это шаг, которого давно требовала реальность войны. «Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских.

Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории

- сообщил Костенко.

Дополнение

 Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

 Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, разрешая использование противопехотных мин. Министр обороны заявил, что страна не может иметь ограничений в защите от российского вторжения.

 А также парламенты Финляндии и Эстонии поддержали выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Верховная Рада
Организация Объединенных Наций
Финляндия
Литва
Владимир Зеленский
Эстония
Украина
Противопехотная мина
Польша
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