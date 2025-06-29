Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин – нардеп
Киев • УНН
Президент Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции. Этот шаг позволяет использовать, накапливать и производить противопехотные мины.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.
Об этом сообщил нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.
Детали
«Только что мне сообщили, что Президент Украины подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин»
Он отметил, что это шаг, которого давно требовала реальность войны. «Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских.
Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории
Дополнение
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Сейм Польши проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции, разрешая использование противопехотных мин. Министр обороны заявил, что страна не может иметь ограничений в защите от российского вторжения.
А также парламенты Финляндии и Эстонии поддержали выход из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.