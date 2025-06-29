Выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин: текст указа Зеленского
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение Совета национальной безопасности, принятое 29 июня 2025 года, вступает в силу со дня опубликования.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента, передает УНН.
Детали
Согласно статье 107 Конституции Украины, президент принял решение ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2025 года "О выходе Украины из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года".
Контроль за выполнением данного решения возлагается на секретаря СНБО Александра Литвиненко. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Справка
Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря 1997 года. Вступила в силу 1 марта 1999 года.
Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года.
В статье 107 Конституции Украины сказано, что решения Совета национальной безопасности и обороны Украины вводятся в действие указами Президента Украины.
Напомним
О выходе Украины из Оттавской конвенции и соответствующем указе Владимира Зеленского заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.