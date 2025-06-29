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Выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин: текст указа Зеленского

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение Совета национальной безопасности, принятое 29 июня 2025 года, вступает в силу со дня опубликования.

Выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин: текст указа Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Согласно статье 107 Конституции Украины, президент принял решение ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2025 года "О выходе Украины из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 18 сентября 1997 года".

Контроль за выполнением данного решения возлагается на секретаря СНБО Александра Литвиненко. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справка

Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении была принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря 1997 года. Вступила в силу 1 марта 1999 года.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года.

В статье 107 Конституции Украины сказано, что решения Совета национальной безопасности и обороны Украины вводятся в действие указами Президента Украины.

Напомним

О выходе Украины из Оттавской конвенции и соответствующем указе Владимира Зеленского заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Оттава
Верховная Рада
Осло
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина
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