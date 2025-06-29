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"Обмежувала право на самооборону": у МЗС прокоментували вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Київ • УНН

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МЗС України роз'яснило вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Причиною названо масове використання цих мін Росією з 2014 року та нерівну ситуацію, що обмежує право України на самооборону.

"Обмежувала право на самооборону": у МЗС прокоментували вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Міністерство закордонних справ України випустило роз’яснення щодо виходу країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Як зазначили в МЗС, Україна ратифікувала дану конвенцію у 2005 році і з того часу сумлінно виконувала її положення. Водночас російська федерація, яка не є державою-учасницею Оттавської конвенції, використовує протипіхотні міни з 2014 року, тобто, з моменту початку війни проти України.

З 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, масове використання нею протипіхотних мін створило асиметричну перевагу для агресора.

На час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН

 – зазначили у Міністерстві закордонних справ.

Там додали, що Україна змушена надавати безумовний пріоритет безпеці своїх громадян та обороні своєї держави у той час, коли росія здійснює геноцид з метою знищення України як держави і українців як нації.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Текст відповідного указу опублікований на сайті голови держави: контроль за виконанням рішення покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
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