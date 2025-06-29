"Ограничивала право на самооборону": в МИД прокомментировали выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Министерство иностранных дел Украины выпустило разъяснение относительно выхода страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как отметили в МИД, Украина ратифицировала данную конвенцию в 2005 году и с тех пор добросовестно выполняла ее положения. В то же время российская федерация, которая не является государством-участником Оттавской конвенции, использует противопехотные мины с 2014 года, то есть с момента начала войны против Украины.

С 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, массовое использование ею противопехотных мин создало асимметричное преимущество для агрессора.

На момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН – отметили в Министерстве иностранных дел.

Там добавили, что Украина вынуждена отдавать безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства в то время, когда россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства: контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.