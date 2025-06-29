"Ограничивала право на самооборону": в МИД прокомментировали выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
Эксклюзив
10:23 • 14596 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 85862 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 96154 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 59067 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 82498 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 138040 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 179897 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 87566 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 232844 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 58135 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4.4м/с
65%
746мм
Популярные новости
В Деснянском районе Киева расцвело лавандовое поле29 июня, 04:41 • 30446 просмотра
Вражеская атака на Львовщину: часть Дрогобыча без света29 июня, 07:19 • 24136 просмотра
Сенат США поддержал налоговый закон Трампа. Илон Маск раскритиковал его29 июня, 07:28 • 29967 просмотра
Представитель Сил обороны Юга ответил, отходят ли Силы обороны из Каменского08:36 • 23998 просмотра
РФ напрямую угрожает нашим жизням в Германии – глава МИД10:25 • 27412 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 85862 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 179897 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 172565 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 232844 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 166299 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Анджей Дуда
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Польша
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце11:06 • 12761 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl09:35 • 12914 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 96154 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 33441 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 42787 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Су-34

"Ограничивала право на самооборону": в МИД прокомментировали выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Киев • УНН

 • 430 просмотра

МИД Украины разъяснило выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Причиной названо массовое использование этих мин россией с 2014 года и неравная ситуация, ограничивающая право Украины на самооборону.

"Ограничивала право на самооборону": в МИД прокомментировали выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Министерство иностранных дел Украины выпустило разъяснение относительно выхода страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Как отметили в МИД, Украина ратифицировала данную конвенцию в 2005 году и с тех пор добросовестно выполняла ее положения. В то же время российская федерация, которая не является государством-участником Оттавской конвенции, использует противопехотные мины с 2014 года, то есть с момента начала войны против Украины.

С 2022 года, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, массовое использование ею противопехотных мин создало асимметричное преимущество для агрессора.

На момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН

– отметили в Министерстве иностранных дел.

Там добавили, что Украина вынуждена отдавать безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства в то время, когда россия осуществляет геноцид с целью уничтожения Украины как государства и украинцев как нации.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства: контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Обществополитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9