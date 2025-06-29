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"Это сигнал всем, кто граничит с россией": Зеленский объяснил выход Украины из Оттавской конвенции

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Президент Владимир Зеленский прокомментировал выход Украины из Оттавской конвенции, назвав это сигналом для соседних с россией стран. Он отметил, что противопехотные мины являются эффективным средством для обороны, ведь россия, не являющаяся участницей конвенции, цинично их использует.

"Это сигнал всем, кто граничит с россией": Зеленский объяснил выход Украины из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение в Telegram Зеленского 29 июня.

Подробности

Как отметил глава государства, решение Украины о выходе из данной конвенции является сигналом для всех стран, граничащих с россией. Он добавил, что именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны.

россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц — уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть 

– заявил Зеленский.

Он добавил, что к этим средствам относятся:

  • химическое оружие;
    • баллистические ракеты и ракеты средней дальности;
      • различные типы мин, в частности противопехотные.

        Напомним

        Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства: контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

        В Министерстве иностранных дел Украины выпустили разъяснение относительно выхода страны из Оттавской конвенции. Там заявили, что данный документ ограничивает право Украины на самооборону в условиях, когда россия, не подписавшая конвенцию, активно использует противопехотные мины в рамках своей агрессии против Украины.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
        Совет национальной безопасности и обороны Украины
        Владимир Зеленский
        Украина
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