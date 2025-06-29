"Это сигнал всем, кто граничит с россией": Зеленский объяснил выход Украины из Оттавской конвенции
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прокомментировал выход Украины из Оттавской конвенции, назвав это сигналом для соседних с россией стран. Он отметил, что противопехотные мины являются эффективным средством для обороны, ведь россия, не являющаяся участницей конвенции, цинично их использует.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение в Telegram Зеленского 29 июня.
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Как отметил глава государства, решение Украины о выходе из данной конвенции является сигналом для всех стран, граничащих с россией. Он добавил, что именно противопехотные мины являются инструментом, который очень часто не имеет альтернативы для обороны.
россия никогда не была участницей этой конвенции и чрезвычайно цинично использует противопехотные мины. Причем не только сейчас, в войне против Украины. Это фирменный почерк российских убийц — уничтожать жизнь всеми методами, которые у них есть
Он добавил, что к этим средствам относятся:
- химическое оружие;
- баллистические ракеты и ракеты средней дальности;
- различные типы мин, в частности противопехотные.
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства: контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины выпустили разъяснение относительно выхода страны из Оттавской конвенции. Там заявили, что данный документ ограничивает право Украины на самооборону в условиях, когда россия, не подписавшая конвенцию, активно использует противопехотные мины в рамках своей агрессии против Украины.