Польща на кордоні з білоруссю встановила перші елементи системи протидії дронам

Ексклюзив
10:40 • 1210 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 8450 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 17584 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 34319 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 50638 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 76441 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44116 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 37051 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30439 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26115 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
Популярнi новини
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 27993 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 27201 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 27416 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 28147 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго06:07 • 13193 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 76441 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 56722 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 85253 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 106914 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 141802 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 1722 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 5312 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 19973 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 22432 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 44778 перегляди
Польща на кордоні з білоруссю встановила перші елементи системи протидії дронам

Київ • УНН

 • 392 перегляди

Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю поблизу міста Кринки. Система почне працювати у січні, виявляючи, відстежуючи та нейтралізуючи безпілотні пристрої.

Польща на кордоні з білоруссю встановила перші елементи системи протидії дронам

У Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні із Білоруссю, які розпочнуть свою роботу у січні. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський повідомив, що перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю були встановлені на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві. 

На оглядовій вежі висотою понад 70 метрів було встановлено радар. Це перший елемент системи РЛС, який в кінцевому підсумку буде встановлено на чотирьох інших вежах, що вже побудовані.

Польща відновить виробництво протипіхотних мін для захисту східного кордону та можливого експорту в Україну17.12.25, 17:47 • 4570 переглядiв

За словами Кервінського, роботу радара запустять у січні. На першому етапі ця система буде виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу. Вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники цієї системи будуть доступні в Білостоці, в центрі електронного спостереження за прикордонним бар'єром з білоруссю, а також на прикордонних постах.

Нова система була повністю розроблена і виготовлена польськими підприємствами.

Польща підіймала в небо авіацію через атаку рф по Україні23.12.25, 10:26 • 2294 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Білорусь
Білосток
Польща