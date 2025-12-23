Польща на кордоні з білоруссю встановила перші елементи системи протидії дронам
Польща встановила перші елементи системи протидії дронам на кордоні з білоруссю поблизу міста Кринки. Система почне працювати у січні, виявляючи, відстежуючи та нейтралізуючи безпілотні пристрої.
Деталі
Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський повідомив, що перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю були встановлені на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві.
На оглядовій вежі висотою понад 70 метрів було встановлено радар. Це перший елемент системи РЛС, який в кінцевому підсумку буде встановлено на чотирьох інших вежах, що вже побудовані.
За словами Кервінського, роботу радара запустять у січні. На першому етапі ця система буде виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу. Вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.
Показники цієї системи будуть доступні в Білостоці, в центрі електронного спостереження за прикордонним бар'єром з білоруссю, а також на прикордонних постах.
Нова система була повністю розроблена і виготовлена польськими підприємствами.
