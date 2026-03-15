"Державний тероризм не спрацює проти Угорщини": Орбан відповів на лист Ющенка

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, в якому той закликав главу угорського уряду бути "тим лідером, якого колись поважав світ". Про це повідомляє УНН.

У своїй відповіді Орбан, зокрема, звинуватив нинішнє українське керівництво у "державному тероризмі".

Будь ласка, переконайте свого президента не шантажувати мою країну та не погрожувати її лідерам. Угорці – вільний народ. Ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас чи диктувати нам умови. Будь ласка, дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини