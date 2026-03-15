"Державний тероризм не спрацює проти Угорщини": Орбан відповів на лист Ющенка
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини назвав політику української влади державним тероризмом. Орбан заявив про небажання надсилати зброю та назвав війну росії проти України "братовбивчою".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка, в якому той закликав главу угорського уряду бути "тим лідером, якого колись поважав світ". Про це повідомляє УНН.
У своїй відповіді Орбан, зокрема, звинуватив нинішнє українське керівництво у "державному тероризмі".
Будь ласка, переконайте свого президента не шантажувати мою країну та не погрожувати її лідерам. Угорці – вільний народ. Ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас чи диктувати нам умови. Будь ласка, дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини
Він також заявив, що росія "дякувати богу, не є ворогом Угорщини чи угорського народу".
І ми не маємо наміру це змінювати. Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас погодитися з тим, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну
Наприкінці Орбан побажав, "щоб ваша братовбивча війна не закінчилася фатальним ослабленням Української держави, і щоб ми могли повернутися до старого духу українсько-угорської дружби".
Напередодні третій президент України Віктор Ющенко оприлюднив відкритий лист до Орбана, в якому закликав прем'єра Угорщини припинити підігрувати агресору. Ющенко нагадав про радянські танки в Будапешті та оприлюднив спільне фото 25-річної давнини.
