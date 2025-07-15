Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин: парламент принял решение

Верховная Рада одобрила выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Верховная Рада остановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" - 299 написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Спецтрибунал для руководства рф: Рада ратифицировала соглашение

По его словам, председателю Верховной Рады поручили безотлагательно подписать ратифицированное соглашение по спецтрибуналу и об остановке конвенции по применению противопехотных мин.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.

Через шесть месяцев: Вениславский рассказал, когда Украина сможет легально применять противопехотные мины