Украина выходит из конвенции о запрете противопехотных мин: парламент принял решение
Киев • УНН
Верховная Рада Украины 299 голосами остановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.
Верховная Рада одобрила выход Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Верховная Рада остановила действие Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. "За" - 299
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По его словам, председателю Верховной Рады поручили безотлагательно подписать ратифицированное соглашение по спецтрибуналу и об остановке конвенции по применению противопехотных мин.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.
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