Україна виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін: парламент ухвалив рішення
Київ • УНН
Верховна Рада України 299 голосами зупинила дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Верховна Рада схвалила вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Верховна Рада зупинила дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. "За" - 299
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З його слів, голові Верховної Ради доручили невідкладно підписати ратифіковану угоду щодо спецтрибуналу та про зупинення конвенції щодо застосування протипіхотних мін.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни.
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