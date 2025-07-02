Через шість місяців: Веніславський розповів, коли Україна зможе легально застосовувати протипіхотні міни
Київ • УНН
Україна зможе юридично застосовувати протипіхотні міни через пів року після указу Президента про введення в дію рішення РНБО. Це пов'язано з виходом України з Оттавської конвенції, яка забороняє їх використання.
Україна зможе юридично використовувати протипіхотні міни вже за пів року після указу Президента про введення в дію рішення РНБО. Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає кореспондент УНН.
Оскільки Президент видав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України, відповідно - повідомлення для генсека ООН, який є депозитарієм цього документа і...6 місяців – Україна зможе їх (протипіхотні міни – ред.) вже застосовувати
Довідка
Оттавська конвенція, більш відома як Конвенція про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін, а також про їхнє знищення, була прийнята 18 вересня 1997 року на дипломатичній конференції в Осло.
Документ відкрили для підписання в Оттаві 3–4 грудня того ж року, а чинності він набрав 1 березня 1999 року.Україна приєдналася до цього міжнародного договору в лютому 1999 року, підписавши його в Нью-Йорку. Верховна Рада України ратифікувала конвенцію 18 травня 2005 року.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Рішення Ради національної безпеки, що було прийнято 29 червня 2025 року, набирає чинності з дня опублікування.