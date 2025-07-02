Через шесть месяцев: Вениславский рассказал, когда Украина сможет легально применять противопехотные мины
Киев • УНН
Украина сможет юридически применять противопехотные мины через полгода после указа Президента о введении в действие решения СНБО. Это связано с выходом Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает их использование.
Украина сможет юридически использовать противопехотные мины уже через полгода после указа Президента о введении в действие решения СНБО. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.
Поскольку Президент издал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, соответственно - уведомление для генсека ООН, который является депозитарием этого документа и... 6 месяцев – Украина сможет их (противопехотные мины – ред.) уже применять
Справка
Оттавская конвенция, более известная как Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, была принята 18 сентября 1997 года на дипломатической конференции в Осло.
Документ был открыт для подписания в Оттаве 3–4 декабря того же года, а вступил в силу 1 марта 1999 года. Украина присоединилась к этому международному договору в феврале 1999 года, подписав его в Нью-Йорке. Верховная Рада Украины ратифицировала конвенцию 18 мая 2005 года.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Решение Совета национальной безопасности, которое было принято 29 июня 2025 года, вступает в силу со дня опубликования.