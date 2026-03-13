Унаслідок атаки дрона в Іраку загинув французький військовий

У районі Ербіля на півночі Іраку внаслідок атаки безпілотника загинув французький військовослужбовець, ще кілька солдатів отримали поранення. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає BBC, пише УНН.

Деталі

Ця атака на наші сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі з ІДІЛ, є неприйнятною – написав Макрон у соцмережі X.

Він наголосив, що французькі військові перебувають у регіоні в межах міжнародної коаліції з боротьби з тероризмом.

За даними французької армії, під час атаки безпілотника поранення отримали шестеро французьких військових, які проводили контртерористичну підготовку. Інцидент стався лише через кілька годин після атаки на італійську військову базу в цьому ж районі.

Франція має кілька сотень військових у районі Ербіля в межах міжнародної коаліції проти ІДІЛ. У регіоні також розміщені американські сили, які раніше вже зазнавали атак після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном. Макрон підкреслив, що "війна в Ірані не може виправдовувати подібні напади".

