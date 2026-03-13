$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26
Унаслідок атаки дрона в Іраку загинув французький військовий

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

У районі Ербіля внаслідок удару безпілотника загинув солдат Франції та шестеро отримали поранення. Військові перебували в регіоні для боротьби з ІДІЛ.

Унаслідок атаки дрона в Іраку загинув французький військовий

У районі Ербіля на півночі Іраку внаслідок атаки безпілотника загинув французький військовослужбовець, ще кілька солдатів отримали поранення. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, передає BBC, пише УНН.

Деталі

Ця атака на наші сили, які з 2015 року беруть участь у боротьбі з ІДІЛ, є неприйнятною

– написав Макрон у соцмережі X.

Він наголосив, що французькі військові перебувають у регіоні в межах міжнародної коаліції з боротьби з тероризмом.

За даними французької армії, під час атаки безпілотника поранення отримали шестеро французьких військових, які проводили контртерористичну підготовку. Інцидент стався лише через кілька годин після атаки на італійську військову базу в цьому ж районі.

Франція має кілька сотень військових у районі Ербіля в межах міжнародної коаліції проти ІДІЛ. У регіоні також розміщені американські сили, які раніше вже зазнавали атак після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном. Макрон підкреслив, що "війна в Ірані не може виправдовувати подібні напади".

Іран атакував французьку військову базу біля Ербіля в Іраку, є поранені та масштабна пожежа13.03.26, 00:05 • 14119 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
