В субботу, 10 января, Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает YLE, пишет УНН.

Детали

Финское правительство вышло из конвенции 10 июля 2025 года. Это произошло после аналогичных шагов таких стран, как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Согласно условиям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.

Финляндия обосновала свое решение соображениями безопасности, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности. Выход из договора позволяет Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.

Напомним

27 декабря 2025 Литва официально завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции 27 декабря, что позволяет ей использовать и производить противопехотные мины. Страна планирует потратить сотни миллионов евро на закупку и производство десятков тысяч единиц боеприпасов.