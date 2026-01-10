Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 января, 11:45 • 10980 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 19536 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 21170 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 19772 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 20868 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 28878 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 51131 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38057 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37311 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30385 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2м/с
78%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Пряник закончился": Трамп разочарован путиным, видит в нем препятствие для мира в Украине10 января, 09:14 • 8916 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10 января, 10:56 • 14296 просмотра
Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видеоVideo10 января, 11:20 • 7658 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 7078 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали14:17 • 5164 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 32436 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 79421 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 106409 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 78275 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 99492 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Джей Ди Вэнс
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto15:04 • 2764 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 7094 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 68003 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 69661 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 90411 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 10 января, после аналогичных шагов других стран. Это решение позволяет Финляндии снова использовать противопехотные мины в своем военном арсенале.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

В субботу, 10 января, Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает YLE, пишет УНН.

Детали

Финское правительство вышло из конвенции 10 июля 2025 года. Это произошло после аналогичных шагов таких стран, как Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Согласно условиям конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как Генеральный секретарь ООН получит документ о денонсации.

Финляндия обосновала свое решение соображениями безопасности, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности. Выход из договора позволяет Финляндии вновь ввести противопехотные мины в свой военный арсенал.

Напомним

27 декабря 2025 Литва официально завершила процедуру выхода из Оттавской конвенции 27 декабря, что позволяет ей использовать и производить противопехотные мины. Страна планирует потратить сотни миллионов евро на закупку и производство десятков тысяч единиц боеприпасов.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Латвия
Организация Объединенных Наций
Финляндия
Литва
Эстония
Польша