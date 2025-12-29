Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 210 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 1708 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 8656 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 10706 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 17297 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 34467 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54076 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 58550 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51484 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 40391 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 26919 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 18701 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 22044 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 13729 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 10689 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 10746 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 13788 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 36004 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 137416 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 181846 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Киевская область
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes15:34 • 6 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 18748 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 33678 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 44189 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 137416 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
WhatsApp

Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Бейонсе стала долларовой миллиардершей по данным Forbes, благодаря доходам от успешного тура Cowboy Carter и собственной компании Parkwood Entertainment. Ее доход до уплаты налогов в 2025 году оценивается в $148 миллионов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых музыканток мира.

Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes

Бейонсе вошла в список миллиардеров благодаря доходам от тура Cowboy Carter и собственной компании Parkwood Entertainment, что сделало ее одной из самых высокооплачиваемых музыканток мира в 2025 году. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Детали

Бейонсе удалось получить новый статус благодаря выпущенному в прошлом году кантри-альбому Cowboy Carter и одноименному туру, который стал одним из самых кассовых в 2025 году. Тур собрал более $400 миллионов от продажи билетов и еще около $50 миллионов от мерча.

Тур включал более 350 членов команды, 100 грузовиков оборудования и 8 самолетов 747 для перевозки сцены, 32 шоу на 9 стадионах США и Европы, летающий автомобиль, роботизированные руки, золотого механического быка и участие семьи и бывших участниц Destiny’s Child.

Технический сбой на концерте Бейонсе: звезда зависла над зрителями в летящем Cadillac30.06.25, 18:30 • 2296 просмотров

Благодаря полному контролю над продакшеном через собственную компанию Parkwood Entertainment Бейонсе обеспечила себе более высокие прибыльные маржи. В 2025 году ее доход до уплаты налогов оценивается в $148 миллионов, что сделало ее третьей самой высокооплачиваемой музыканткой в мире.

По информации Forbes, в список миллиардеров попали 22 артиста, пятеро из них — музыканты. Кроме Бейонсе, в перечень вошли: Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.

Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15.07.25, 11:20 • 148416 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираУНН Lite
Музыкант
Тейлор Свифт
Forbes
Европа
Соединённые Штаты