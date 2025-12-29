Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes
Бейонсе стала долларовой миллиардершей по данным Forbes, благодаря доходам от успешного тура Cowboy Carter и собственной компании Parkwood Entertainment. Ее доход до уплаты налогов в 2025 году оценивается в $148 миллионов, что делает ее одной из самых высокооплачиваемых музыканток мира.
Детали
Бейонсе удалось получить новый статус благодаря выпущенному в прошлом году кантри-альбому Cowboy Carter и одноименному туру, который стал одним из самых кассовых в 2025 году. Тур собрал более $400 миллионов от продажи билетов и еще около $50 миллионов от мерча.
Тур включал более 350 членов команды, 100 грузовиков оборудования и 8 самолетов 747 для перевозки сцены, 32 шоу на 9 стадионах США и Европы, летающий автомобиль, роботизированные руки, золотого механического быка и участие семьи и бывших участниц Destiny’s Child.
Благодаря полному контролю над продакшеном через собственную компанию Parkwood Entertainment Бейонсе обеспечила себе более высокие прибыльные маржи. В 2025 году ее доход до уплаты налогов оценивается в $148 миллионов, что сделало ее третьей самой высокооплачиваемой музыканткой в мире.
По информации Forbes, в список миллиардеров попали 22 артиста, пятеро из них — музыканты. Кроме Бейонсе, в перечень вошли: Jay-Z, Брюс Спрингстин, Рианна и Тейлор Свифт.
