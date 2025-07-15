Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter

Неизданная музыка Бейонсе была среди нескольких вещей, украденных из автомобиля в Атланте, США, всего за несколько дней до четырехдневного концерта певицы в рамках тура Cowboy Carter, подтвердили власти, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Согласно полицейскому отчету, жесткие диски с неизданными песнями, планами концертов, а также сет-листами прошлых и будущих выступлений ее тура были украдены из арендованного автомобиля, которым пользовались хореограф певицы и один из ее танцоров.

Кража произошла 8 июля, за два дня до первого выступления Бейонсе в Атланте.

Полиция Атланты сообщает, что был выдан ордер на арест, но имя подозреваемого не разглашается.

Хореограф Кристофер Грант и танцовщица Диандре Блю сообщили полиции, что припарковали арендованный черный Jeep Wagoneer и зашли в фуд-холл поблизости.

Они сообщили полиции, что в машине, которая также была угнана, находилась "некоторая личная конфиденциальная информация певицы Бейонсе".

В отчете говорится, что среди украденных вещей были "пять флешек с музыкой с водяными знаками, неизданные треки, планы съемок прошлых и будущих концертов, а также сет-лист".

Среди других украденных вещей были ноутбук, дизайнерская одежда и наушники Apple AirPods.

Власти также проверили автомобиль на наличие отпечатков пальцев и обнаружили "два очень легких отпечатка".

Неясно, были ли найдены украденные вещи.

Бейонсе находилась в Атланте в рамках своего стадионного тура Cowboy Carter. Она выступает в городе с 10 июля, а ее последнее выступление было запланировано на вечер понедельника.

Ее муж, рэпер Jay Z, неожиданно появился на третьем вечере ее выступления в городе.

Хореограф Кристофер Грант работал с другими известными музыкантами, включая Шакиру.

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