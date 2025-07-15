Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter

Невидана музика Бейонсе (Beyonce) була серед кількох речей, викрадених з автомобіля в Атланті в США лише за кілька днів до чотириденного концерту співачки в межах туру Cowboy Carter, підтвердила влада, пише УНН з посиланням на BBC.

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Згідно з поліцейським звітом, жорсткі диски з невиданими піснями, планами концертів, а також сет-листами минулих та майбутніх виступів її туру було вкрадено з орендованого автомобіля, яким користувалися хореограф співачки та один із її танцюристів.

Крадіжка сталася 8 липня за два дні до першого виступу Бейонсе в Атланті.

Поліція Атланти повідомляє, що було видано ордер на арешт, але ім'я підозрюваного не розголошується.

Хореограф Крістофер Грант і танцівниця Діандре Блю повідомили поліції, що припаркували орендований чорний Jeep Wagoneer і зайшли до фуд-холу поблизу.

Вони повідомили поліції, що в машині, яка також була викрадена, знаходилася "деяка особиста конфіденційна інформація співачки Бейонсе".

У звіті йдеться про те, що серед вкрадених речей були "п'ять флешок з музикою з водяними знаками, невидані треки, плани зйомок минулих та майбутніх концертів, а також сет-лист".

Серед інших викрадених речей були ноутбук, дизайнерський одяг та навушники Apple AirPods.

Влада також перевірила автомобіль на наявність відбитків пальців і виявила "два дуже легкі відбитки".

Незрозуміло, чи знайшли вкрадені речі.

Бейонсе перебувала в Атланті в межах свого стадіонного туру Cowboy Carter. Вона виступає в місті з 10 липня, а її останній виступ був запланований на понеділок увечері.

Її чоловік, репер Jay Z, несподівано з'явився на третьому вечорі її виступу у місті.

Хореограф Крістофер Грант працював з іншими відомими музикантами, включаючи Шакіру.

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