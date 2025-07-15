Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter

$41.840.05
48.900.06
ukenru
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Ексклюзив
07:14 • 10381 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
06:35 • 30290 перегляди
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну
14 липня, 18:23 • 48335 перегляди
“Колосальний досвід точно буде корисним”: Зеленський натякнув про призначення Шмигаля міністром оборони
14 липня, 15:55 • 72399 перегляди
17 систем Patriot вже готується до відправки в Україні - Трамп
14 липня, 15:24 • 63585 перегляди
Трамп анонсує 100% мита для рф, якщо за 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні
14 липня, 15:00 • 49234 перегляди
Оголошу незабаром: Свириденко про пропозиції щодо кандидатур членів уряду
Ексклюзив
14 липня, 14:00 • 40264 перегляди
Bitcoin знову б'є рекорд: що стоїть за злетом монети і чого чекати далі - пояснила фінтехекспертка Олена Сосєдка
14 липня, 13:52 • 73351 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 66494 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
14 липня, 12:42 • 24603 перегляди
Звільнення міністрів планують на середу, призначення і голосування на четвер - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
46%
747мм
Популярнi новини
У Києві створюють безбар’єрний маршрут між ключовими локаціями столиці14 липня, 23:16 • 23061 перегляди
Готуються до війни: Нідерланди перетворять старі потяги на мобільні шпиталі для військових14 липня, 23:51 • 19013 перегляди
Супутникові знімки показали будівництво рф п’яти секретних ядерних баз15 липня, 00:44 • 25977 перегляди
росія посилює тиск на жителів окупованих територій - ISW15 липня, 02:12 • 29727 перегляди
У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф15 липня, 02:31 • 28713 перегляди
Публікації
Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну 06:35 • 30291 перегляди
Парламент цього тижня має розблокувати реформу АРМА, яку "боїться" Дума14 липня, 16:13 • 57782 перегляди
Кабмін Зеленського 3.0: як зміниться уряд України 14 липня, 13:52 • 73351 перегляди
Літакобудування залишається поза Defence City: у галузі попереджають про ризики втрати потенціалу
Ексклюзив
14 липня, 13:34 • 66494 перегляди
Експерти ВРУ розкритикували доопрацьований законопроєкт щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів14 липня, 11:15 • 87061 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Шмигаль Денис Анатолійович
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Полтавська область
Північна Корея
Реклама
УНН Lite
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter08:20 • 1176 перегляди
Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA14 липня, 11:18 • 53554 перегляди
У Дубровнику знайшли судно XVIII століття під час прокладання трубопроводу13 липня, 10:58 • 57773 перегляди
Експрем'єр Британії встановлює басейн за пів мільйона фунтів із "невидимою" підлогою у своєму маєтку13 липня, 08:31 • 53761 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 139252 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ан-178
Boeing B-52 Stratofortress
Dassault Rafale
CAESAR

Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Жорсткі диски з невиданими піснями, планами концертів та сет-листами Бейонсе викрадено з орендованого автомобіля в Атланті. Крадіжка сталася за два дні до першого виступу співачки в місті.

Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter

Невидана музика Бейонсе (Beyonce) була серед кількох речей, викрадених з автомобіля в Атланті в США лише за кілька днів до чотириденного концерту співачки в межах туру Cowboy Carter, підтвердила влада, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Згідно з поліцейським звітом, жорсткі диски з невиданими піснями, планами концертів, а також сет-листами минулих та майбутніх виступів її туру було вкрадено з орендованого автомобіля, яким користувалися хореограф співачки та один із її танцюристів.

Крадіжка сталася 8 липня за два дні до першого виступу Бейонсе в Атланті.

Поліція Атланти повідомляє, що було видано ордер на арешт, але ім'я підозрюваного не розголошується.

Хореограф Крістофер Грант і танцівниця Діандре Блю повідомили поліції, що припаркували орендований чорний Jeep Wagoneer і зайшли до фуд-холу поблизу.

Вони повідомили поліції, що в машині, яка також була викрадена, знаходилася "деяка особиста конфіденційна інформація співачки Бейонсе".

У звіті йдеться про те, що серед вкрадених речей були "п'ять флешок з музикою з водяними знаками, невидані треки, плани зйомок минулих та майбутніх концертів, а також сет-лист".

Серед інших викрадених речей були ноутбук, дизайнерський одяг та навушники Apple AirPods.

Влада також перевірила автомобіль на наявність відбитків пальців і виявила "два дуже легкі відбитки".

Незрозуміло, чи знайшли вкрадені речі.

Бейонсе перебувала в Атланті в межах свого стадіонного туру Cowboy Carter. Вона виступає в місті з 10 липня, а її останній виступ був запланований на понеділок увечері. 

Її чоловік, репер Jay Z, несподівано з'явився на третьому вечорі її виступу у місті.

Хореограф Крістофер Грант працював з іншими відомими музикантами, включаючи Шакіру.

Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac30.06.25, 18:30 • 2203 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9