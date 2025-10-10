У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко
Київ • УНН
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та готовність служб до реагування.
Пізно ввечері, 9 жовтня, росія запустила по території України ударні безпілотники. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці виникли перебої з електро- та водопостачанням. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У четвер, 9 жовтня о 23:44 мер Києва попередив у своєму Telegram-каналі про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих БпЛА.
Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням
За словами мера столиці, всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування.
Президент Зеленський повідомив, що Україна має план "А" і план "Б" на випадок атак на газову інфраструктуру та масштабних блекаутів. Він наголосив на необхідності посилення ППО та збільшенні кількості "перехоплювачів" для захисту енергосистеми.
