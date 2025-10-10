$41.400.09
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
17:32 • 12786 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 20369 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 27463 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 47251 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 46753 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26534 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22160 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 39567 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17519 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та готовність служб до реагування.

У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко

Пізно ввечері, 9 жовтня, росія запустила по території України ударні безпілотники. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці виникли перебої з електро- та водопостачанням. Про це інформує у своєму Telegram-каналі Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

У четвер, 9 жовтня о 23:44 мер Києва попередив у своєму Telegram-каналі про роботу сил протиповітряної оборони по ворожих БпЛА. 

Через масовану атаку ворожих БпЛА в столиці можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням 

- написав він пізніше.

За словами мера столиці, всі служби працюють, відслідковують ситуацію, готові до реагування.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Україна має план "А" і план "Б" на випадок атак на газову інфраструктуру та масштабних блекаутів. Він наголосив на необхідності посилення ППО та збільшенні кількості "перехоплювачів" для захисту енергосистеми.

Зеленський розкрив причини російських атак на енергетику Сумщини та Чернігівщини09.10.25, 11:26 • 2574 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Віталій Кличко
Україна
Київ