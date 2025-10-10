росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
Київ • УНН
росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають заходів для мінімізації наслідків та розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекових умов.
Під масованою атакою армії рф у ніч на 10 жовтня опинилась енергетична інфраструктура, заявила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає УНН.
У ці хвилини росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі
За її словами, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.
"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", – наголосила Гринчук.
Вона закликала всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
"Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додала Гринчук.
Доповнення
Також мер Києва Віталій Кличко вказав, що росіяни вдаряють по критичній інфраструктурі столиці.
"Ворог бʼє по критичній інфраструктурі міста", - написав він у соцмережах.
