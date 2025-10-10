$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 3818 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
19:48 • 19041 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 19550 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 25765 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 31159 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 52108 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50237 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27144 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22577 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42275 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 9264 перегляди
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"Photo9 жовтня, 15:39 • 8554 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 14959 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 10411 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють23:27 • 20536 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 38269 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 52118 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50245 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42283 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 74017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Іван Федоров
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сектор Газа
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 38269 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 19571 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 34123 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 50823 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 64529 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго

Київ • УНН

 • 3834 перегляди

росія завдає масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергетики вживають заходів для мінімізації наслідків та розпочнуть відновлювальні роботи після покращення безпекових умов.

росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго

Під масованою атакою армії рф у ніч на 10 жовтня опинилась  енергетична інфраструктура, заявила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає УНН

У ці хвилини росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі

- написала Гринчук близько 2:30 ночі. 

За її словами, енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків. 

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", – наголосила Гринчук. 

Вона закликала всіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - додала Гринчук.

Доповнення 

Також мер Києва Віталій Кличко вказав, що росіяни вдаряють по критичній інфраструктурі столиці. 

"Ворог бʼє по критичній інфраструктурі міста", - написав він у соцмережах. 

У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко 10.10.25, 00:29 • 3420 переглядiв

Тетяна Краєвська

Війна в Україні
Електроенергія