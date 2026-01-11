Удар рф по Вільнянську: загинула жінка, є поранені та руйнування, розпочато розслідування

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом ворожого обстрілу міста Вільнянськ Запорізької області, який стався 11 січня. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 11 січня 2026 року у період часу з 08:05 по 09:10 росіяни нанесли удари БПЛА по цивільній інфраструктурі Вільнянська - йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, ще двоє отримали поранення. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пошкоджено житлові будинки, дорожнє полотно, гараж та транспортні засоби.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) - наголошують у прокуратурі.

Також зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо

В Україні задокументовано понад 197 тисяч воєнних злочинів, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томсом, під час якої у центрі уваги було притягнення росії до відповідальності за міжнародні злочини, повідомили в Офісі Генпрокурора.