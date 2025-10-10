$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:44 • 6962 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:38 • 4370 перегляди
Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго
09:08 • 6738 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 11558 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 14596 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 23650 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44289 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35161 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41635 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42134 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 10732 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 21765 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 7382 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo05:21 • 9850 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 16075 перегляди
Публікації
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 6992 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65858 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 74760 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 68992 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 58227 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Марк Рютте
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Полтавська область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 2034 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 5138 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 65858 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 28990 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 43124 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II
МіГ-31
Facebook

Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго

Київ • УНН

 • 4402 перегляди

Відновлювальні роботи в Павлограді завершені, скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах. Енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві.

Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго

Спеціальні графіки аварійних відключень скасували у Харкові, Полтаві та Сумах, але продовжують діяти звичайні графіки, світло повернули 270 тисячам споживачів у Києві, завершено роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. Про це міністр енергетики Світлана Гринчук написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Коротко про стан енергосистеми на 12:00. Завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти. Також енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві

- написала Гринчук.

З її слів, енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. "Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", - зазначила міністр.

З її слів, кожні дві години Міністерство енергетики повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт.

"Рівно три роки тому – день у день – 10 жовтня наша енергосистема пережила одну з перших масованих атак. Сьогодні росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору", - наголосила Гринчук.

Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі

- повідомили Гринчук.

З її слів, "ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об’єкт великою кількістю дронів або ж ракет". "Енергетики мають чіткі інструкції, як діяти за різних обставин. Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості. Енергетики ж працюють цілодобово, щоб усунути наслідки атак ворога", - написала міністр.

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях10.10.25, 11:37 • 1386 переглядiв

Окремо в ефірі телемарафону Гринчук повідомила, що "вночі ворог завдав прицільного комбінованого удару, в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації електроенергії, і через це дійсно у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень".

На уточнення щодо можливого переходу на погодинні графіки, чи цього не уникнути, міністр вказала: "Усе залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Тільки о 7:30 енергетики і рятувальники зайшли на об'єкти і зможуть ... оцінити стан інфраструктури, оцінити стан об'єктів, і напрацювати можливості швидкого відновлення і включення в роботу - від цього залежать погодинні графіки".

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Павлоград
Facebook
Полтава
Запоріжжя
Суми
Київ
Харків