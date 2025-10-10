Аварійні відключення вже скасували у трьох містах, світло повернули 270 тис. киян - Міненерго

Спеціальні графіки аварійних відключень скасували у Харкові, Полтаві та Сумах, але продовжують діяти звичайні графіки, світло повернули 270 тисячам споживачів у Києві, завершено роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. Про це міністр енергетики Світлана Гринчук написала на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Коротко про стан енергосистеми на 12:00. Завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині. Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти. Також енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві - написала Гринчук.

З її слів, енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. "Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", - зазначила міністр.

З її слів, кожні дві години Міністерство енергетики повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та хід відновлювальних робіт.

"Рівно три роки тому – день у день – 10 жовтня наша енергосистема пережила одну з перших масованих атак. Сьогодні росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору", - наголосила Гринчук.

Найскладніша ситуація на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі - повідомили Гринчук.

З її слів, "ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об’єкт великою кількістю дронів або ж ракет". "Енергетики мають чіткі інструкції, як діяти за різних обставин. Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості. Енергетики ж працюють цілодобово, щоб усунути наслідки атак ворога", - написала міністр.

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

Окремо в ефірі телемарафону Гринчук повідомила, що "вночі ворог завдав прицільного комбінованого удару, в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації електроенергії, і через це дійсно у нас і перебої зі світлом, і застосовуються графіки аварійних відключень".

На уточнення щодо можливого переходу на погодинні графіки, чи цього не уникнути, міністр вказала: "Усе залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Тільки о 7:30 енергетики і рятувальники зайшли на об'єкти і зможуть ... оцінити стан інфраструктури, оцінити стан об'єктів, і напрацювати можливості швидкого відновлення і включення в роботу - від цього залежать погодинні графіки".