Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях
Київ • УНН
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф пошкоджено об'єкти енергетики в кількох областях, що спричинило знеструмлення. Найскладніша ситуація спостерігається у Києві та п'яти областях, де запроваджено аварійні відключення.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф є пошкодження об’єктів енергетики у кількох областях і знеструмлення, найскладніша ситуація - у Києві і 5 областях, у частині регіонів - аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Найскладнішою є ситуація у місті Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення
Як зазначається, "через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги".
Енергетики, як вказано, "роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу". "Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", - ідеться у повідомленні.
Споживання
"Споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина - утримання хмарної погоди на всій території України", - зазначили в Укренерго. Це, як повідомляється, зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
Учора, 9 жовтня, добовий максимум споживання був вранці - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - наголосили в Укренерго.
