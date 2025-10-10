Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 5396 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12450 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11530 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21685 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42943 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34507 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41139 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41987 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71436 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65901 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі9 жовтня, 23:10 • 10084 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють9 жовтня, 23:27 • 37695 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом10 жовтня, 00:22 • 22297 перегляди
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 4860 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 18490 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60526 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 71446 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65907 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 55240 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 86204 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олена Сосєдка
Володимир Зеленський
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60527 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 27027 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 41248 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 57619 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 71228 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-59
The New York Times

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф пошкоджено об'єкти енергетики в кількох областях, що спричинило знеструмлення. Найскладніша ситуація спостерігається у Києві та п'яти областях, де запроваджено аварійні відключення.

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф є пошкодження об’єктів енергетики у кількох областях і знеструмлення, найскладніша ситуація - у Києві і 5 областях, у частині регіонів - аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки є пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів. Найскладнішою є ситуація у місті Київ, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення

- повідомили в Укренерго.

Як зазначається, "через наслідки попередніх ворожих обстрілів на Чернігівщині місцевим обленерго запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги".

Енергетики, як вказано, "роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу". "Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", - ідеться у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії залишається високим та загалом відповідає сезонним показникам. Причина - утримання хмарної погоди на всій території України", - зазначили в Укренерго. Це, як повідомляється, зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Учора, 9 жовтня, добовий максимум споживання був вранці - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"Зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Якщо у вас є світло, будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно упродовж всієї поточної доби", - наголосили в Укренерго.

Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго10.10.25, 09:38 • 12447 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Київ