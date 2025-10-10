Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 4776 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11670 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10972 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21164 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42499 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40989 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41942 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71035 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65531 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие9 октября, 23:10 • 9270 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 37200 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 21827 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 3974 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 18043 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59920 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 71029 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65525 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 54890 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 85868 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Елена Соседка
Владимир Зеленский
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 59922 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 26827 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 41060 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 57435 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 71050 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Кх-59
Нью-Йорк Таймс

Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждены объекты энергетики в нескольких областях, что привело к обесточиванию. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и пяти областях, где введены аварийные отключения.

Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях

В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф есть повреждения объектов энергетики в нескольких областях и обесточивание, самая сложная ситуация - в Киеве и 5 областях, в части регионов - аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

В результате масштабной ракетно-дроновой атаки есть повреждения энергетических объектов в нескольких областях, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей. Наиболее сложной является ситуация в городе Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения

- сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, "из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди".

Энергетики, как указано, "делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу". "Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавшем от вражеских атак", - говорится в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина - сохранение облачной погоды на всей территории Украины", - отметили в Укрэнерго. Это, как сообщается, обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 9 октября, суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - подчеркнули в Укрэнерго.

Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго10.10.25, 09:38 • 11670 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Укрэнерго
Украина
Киев