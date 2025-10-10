Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях
Киев • УНН
В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф повреждены объекты энергетики в нескольких областях, что привело к обесточиванию. Самая сложная ситуация наблюдается в Киеве и пяти областях, где введены аварийные отключения.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки рф есть повреждения объектов энергетики в нескольких областях и обесточивание, самая сложная ситуация - в Киеве и 5 областях, в части регионов - аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
В результате масштабной ракетно-дроновой атаки есть повреждения энергетических объектов в нескольких областях, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей. Наиболее сложной является ситуация в городе Киев, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в части названных регионов, а также в Запорожской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения
Как отмечается, "из-за последствий предыдущих вражеских обстрелов на Черниговщине местным облэнерго введен график почасовых отключений объемом одной очереди".
Энергетики, как указано, "делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное российскими обстрелами оборудование в работу". "Аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом из регионов, пострадавшем от вражеских атак", - говорится в сообщении.
Потребление
"Потребление электроэнергии остается высоким и в целом соответствует сезонным показателям. Причина - сохранение облачной погоды на всей территории Украины", - отметили в Укрэнерго. Это, как сообщается, обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.
Вчера, 9 октября, суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
"Сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Если у вас есть свет, пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно в течение всех текущих суток", - подчеркнули в Укрэнерго.
