Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
Киев • УНН
Российская атака повредила энергообъекты, что привело к аварийным отключениям в Киеве и 9 областях. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, повреждено оборудование ТЭС ДТЭК.
Ночная массированная атака рф вызвала обесточивание в Киеве и 9 областях, там введены аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.
В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в городе Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в указанных регионах применены аварийные отключения
В частности, как сообщили в энергокомпании ДТЭК, "россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК". "Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении ДТЭК.
Энергетики, как указали в Укрэнерго, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.
Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенок10.10.25, 09:30 • 1300 просмотров