06:38 • 3790 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 4700 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 18083 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 39759 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 39752 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41569 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 67964 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 62884 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28134 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23142 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 3794 просмотра

Российская атака повредила энергообъекты, что привело к аварийным отключениям в Киеве и 9 областях. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения, повреждено оборудование ТЭС ДТЭК.

Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго

Ночная массированная атака рф вызвала обесточивание в Киеве и 9 областях, там введены аварийные отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты, обесточено значительное количество потребителей в городе Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме - в указанных регионах применены аварийные отключения

- сообщили в Укрэнерго.

В частности, как сообщили в энергокомпании ДТЭК, "россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК". "Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий", - говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики, как указали в Укрэнерго, работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Зеленский о ночной атаке рф: более 450 дронов и 30 ракет, обесточивания в 9 областях и Киеве, более 20 пострадавших и погибший ребенок10.10.25, 09:30 • 1300 просмотров


Юлия Шрамко

