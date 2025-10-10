$41.400.09
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 4910 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 6240 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 18551 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 40227 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 33235 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 39958 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41689 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 68366 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 63220 перегляди
"Законопроєкт приховують": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго

Київ • УНН

 • 4900 перегляди

Російська атака пошкодила енергооб'єкти, що призвело до аварійних відключень у Києві та 9 областях. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.

Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго

Нічна масована атака рф викликала знеструмлення у Києві та 9 областях, там введено аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення

- повідомили в Укренерго.

Зокрема, як повідомили в енергокомпанії ДТЕК, "росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. "Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - ідеться у повідомленні ДТЕК.

Енергетики, як вказали в Укренерго, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.

Зеленський про нічну атаку рф: понад 450 дронів та 30 ракет, знеструмлення у 9 областях і Києві, понад 20 постраждалих і загибла дитина10.10.25, 09:30 • 1484 перегляди


Юлія Шрамко

