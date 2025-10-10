Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
Київ • УНН
Російська атака пошкодила енергооб'єкти, що призвело до аварійних відключень у Києві та 9 областях. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, пошкоджено обладнання ТЕС ДТЕК.
Нічна масована атака рф викликала знеструмлення у Києві та 9 областях, там введено аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі - у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення
Зокрема, як повідомили в енергокомпанії ДТЕК, "росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. "Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", - ідеться у повідомленні ДТЕК.
Енергетики, як вказали в Укренерго, працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.
