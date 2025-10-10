Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго

Специальные графики аварийных отключений отменили в Харькове, Полтаве и Сумах, но продолжают действовать обычные графики, свет вернули 270 тысячам потребителей в Киеве, завершены работы в Павлограде на Днепропетровщине. Об этом министр энергетики Светлана Гринчук написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

По ее словам, энергетики немедленно приступили к оценке ущерба и ремонтным работам, как только это стало безопасно. "Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметила министр.

По ее словам, каждые два часа Министерство энергетики будет сообщать актуальную информацию о ситуации в энергосистеме и ходе восстановительных работ.

"Ровно три года назад – день в день – 10 октября наша энергосистема пережила одну из первых массированных атак. Сегодня россия продолжает использовать холод и темноту как инструмент террора", - подчеркнула Гринчук.

Самая сложная ситуация в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также в Днепропетровской и Запорожской областях - сообщила Гринчук.

По ее словам, "враг постоянно меняет тактику и прибегает к массированным атакам на один объект большим количеством дронов или ракет". "Энергетики имеют четкие инструкции, как действовать в разных обстоятельствах. Продолжаем коммуницировать с международными партнерами для усиления защиты энергетической инфраструктуры и укрепления нашей энергетической устойчивости. Энергетики же работают круглосуточно, чтобы устранить последствия атак врага", - написала министр.

Отдельно в эфире телемарафона Гринчук сообщила, что "ночью враг нанес прицельный комбинированный удар, в основном по областям Левобережья, по объектам генерации электроэнергии, и из-за этого действительно у нас и перебои со светом, и применяются графики аварийных отключений".

На уточнение относительно возможного перехода на почасовые графики, не избежать ли этого, министр указала: "Все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты. Только в 7:30 энергетики и спасатели зашли на объекты и смогут ... оценить состояние инфраструктуры, оценить состояние объектов, и наработать возможности быстрого восстановления и включения в работу - от этого зависят почасовые графики".