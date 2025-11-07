Україна отримає щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого газу із США

Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) Група Нафтогаз та польська компанія ORLEN підписали домовленості щодо постачання щонайменше 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) із США.

Обовʼязково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу - Зеленський

Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру - зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, підписання відповідного меморандуму стосується не лише нагальних потреб, але й відкривають можливості для довгострокової співпраці у напрямку диверсифікації маршрутів постачання та зміцнення енергетичної безпеки Європи за підтримки США.

Україні бракує ще 750 млн євро на імпорт газу - Зеленський

Нагадаємо

24 жовтня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україні для фінансування додаткового імпорту газу на тлі російських атак потрібно близько 2 мільярдів євро.

Таку суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів. Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.

1 листопада Президент Володимир Зеленський заявив про забезпечення 100% коштів на імпорт газу. За його словами, Україна розраховує на підтримку ЄС та веде переговори з Норвегією та іншими європейськими країнами.