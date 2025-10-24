Україні потрібно близько €2 млрд для додаткового імпорту газу - Прем'єр
Київ • УНН
Україна планує залучити 2 мільярди євро для додаткового імпорту газу. Фінансування надійде з внутрішніх резервів та зовнішньої допомоги партнерів.
Україні для фінансування додаткового імпорту газу на тлі російських атак потрібно близько 2 мільярдів євро, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час "години запитань" до уряду у парламенті у п'ятницю, пише УНН.
Обсяг, необхідний фінансування додаткового імпорту газу, порядку 2 мільярдів євро. Він буде закриватися двома шляхами - це внутрішній резерв і зовнішня допомога партнерів
Джерела фінансування
"Внутрішній резерв. Мова йде про резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору країни діяльності компанії "Нафтогаз", - вказала Свириденко.
Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу23.10.25, 20:23 • 2562 перегляди
"Друга частина – це допомога наших партнерів через гранти і через позики", - вказала Прем'єр.
З її слів, ідеться про співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Європейським інвестиційним банком. Також Норвегія виділяє нам грант 150 мільйонів.
"Сьогодні була зустріч з міністром енергетики Німеччини, які оголосили про додаткові 60 мільйонів євро в фонд відповідний, які теж, ці кошти, будуть спрямовуватися на закупівлю, на імпорт газу. Ось такий план, що стосується імпорту і обсягу фінансування", - зазначила Свириденко.
Україна хоче збільшити імпорт газу на 30% після російських атак - міністр07.10.25, 14:03 • 2327 переглядiв