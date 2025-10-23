Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу
Київ • УНН
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.
Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
За словами Свириденко, це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів.
Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток
Свириденко наголосила, що закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.
Запаси газу у ПСГ України: дані AGSI зафіксували скорочення23.10.25, 16:54 • 1686 переглядiв
Нагадаємоу
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада розраховує, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів, і країна розуміє, де брати газ на цю суму.