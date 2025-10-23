$41.760.01
Ексклюзив
17:55 • 5222 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 7560 перегляди
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 13639 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 12:16 • 26145 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
23 жовтня, 11:30 • 26779 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 24894 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 40403 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 35874 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31676 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12793 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Це рішення є частиною підготовки до зими в умовах обстрілів, що дозволить підвищити надійність постачання газу та тепла.

Опалювальний сезон: уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу

Уряд виділив 8,4 млрд грн на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів.

Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток 

- зазначила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

Запаси газу у ПСГ України: дані AGSI зафіксували скорочення23.10.25, 16:54 • 1686 переглядiв

Нагадаємоу

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада розраховує, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів, і країна розуміє, де брати газ на цю суму. 

Антоніна Туманова

