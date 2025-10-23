Запаси газу у ПСГ України: дані AGSI зафіксували скорочення
Київ • УНН
Дані європейської платформи AGSI зафіксували зупинку закачування газу до підземних сховищ України з 21 на 22 жовтня 2025 року.
Дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), які відслідковують запаси у ПСГ України, зафіксували зупинку поповнення газосховищ у газовий день з 21 на 22 жовтня 2025 року, з нульовою закачкою, пише УНН.
Деталі
За даними AGSI, востаннє така тенденція перед цим фіксувалася у газовий день з 16 на 17 квітня 2025 року.
Уже наступного газового дня, з 17 на 18 квітня, розпочалася, за даними AGSI, закачка газу.
Тоді, 21 квітня 2025 року, у Групі Нафтогаз повідомляли, що команда АТ "Укртрансгаз" - оператора газосховищ України - розпочала новий сезон закачування природного газу у підземні сховища (ПСГ).
Минулий сезон відбору (2024/2025 років) тривав 167 днів.
Більшість ПСГ уже закачують газ - Нафтогаз підтвердив старт нового сезону21.04.25, 16:02 • 2900 переглядiв