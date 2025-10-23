$41.760.01
14:19 • 3768 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
12:16 • 16048 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 19291 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 19034 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 30101 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 28858 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 25549 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 12347 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14806 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16380 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
Запасы газа в ПХГ Украины: данные AGSI зафиксировали сокращение

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Данные европейской платформы AGSI зафиксировали остановку закачки газа в подземные хранилища Украины с 21 на 22 октября 2025 года.

Запасы газа в ПХГ Украины: данные AGSI зафиксировали сокращение

Данные европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), отслеживающие запасы в ПХГ Украины, зафиксировали остановку пополнения газохранилищ в газовый день с 21 на 22 октября 2025 года, с нулевой закачкой, пишет УНН.

Детали

По данным AGSI, в последний раз такая тенденция перед этим фиксировалась в газовый день с 16 на 17 апреля 2025 года.

Уже на следующий газовый день, с 17 на 18 апреля, началась, по данным AGSI, закачка газа.

Тогда, 21 апреля 2025 года, в Группе Нафтогаз сообщали, что команда АО "Укртрансгаз" - оператора газохранилищ Украины - начала новый сезон закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ).

Прошлый сезон отбора (2024/2025 годов) длился 167 дней.

Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона21.04.25, 16:02 • 2900 просмотров

Юлия Шрамко

Экономика
Энергетика
Нафтогаз
Украина