Запасы газа в ПХГ Украины: данные AGSI зафиксировали сокращение
Данные европейской платформы AGSI зафиксировали остановку закачки газа в подземные хранилища Украины с 21 на 22 октября 2025 года.
Данные европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), отслеживающие запасы в ПХГ Украины, зафиксировали остановку пополнения газохранилищ в газовый день с 21 на 22 октября 2025 года, с нулевой закачкой, пишет УНН.
По данным AGSI, в последний раз такая тенденция перед этим фиксировалась в газовый день с 16 на 17 апреля 2025 года.
Уже на следующий газовый день, с 17 на 18 апреля, началась, по данным AGSI, закачка газа.
Тогда, 21 апреля 2025 года, в Группе Нафтогаз сообщали, что команда АО "Укртрансгаз" - оператора газохранилищ Украины - начала новый сезон закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ).
Прошлый сезон отбора (2024/2025 годов) длился 167 дней.
