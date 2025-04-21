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Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Группа Нафтогаз подтвердила начало нового сезона закачки природного газа в украинские подземные хранилища. Большинство ПХГ уже активно наполняются после сложного сезона отбора, который длился 167 дней.

Большинство ПХГ уже закачивают газ - Нафтогаз подтвердил старт нового сезона

В Украине начали сезон закачки газа в подземные хранилища, подтвердили в Группе Нафтогаз в понедельник, указав, что на отдельных хранилищах еще ведутся регламентные работы, но большинство ПХГ уже закачивают газ, пишет УНН.

Детали

"Команда АО "Укртрансгаз" ‒ оператора газохранилищ Украины, входящего в состав Группы Нафтогаз ‒ начала новый сезон закачки природного газа в подземные хранилища (ПХГ)", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что Украина перешла к закачке природного газа в ПХГ, завершив отопительный сезон, стало известно из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как указали в Группе Нафтогаз, сезон отбора 2024/2025 годов длился 167 дней. "Сейчас на отдельных хранилищах еще ведутся регламентные работы, но большинство ПХГ уже закачивают газ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сезон отбора "был непростым из-за массированных обстрелов, потери части добычи и прекращения транзита российского газа". "Несмотря на это, украинские газохранилища работали и работают стабильно и без перебоев", - подчеркнули в компании.

"Мы завершили самый тяжелый сезон отбора газа с момента полномасштабного вторжения. И прошли его уверенно. Это результат слаженной работы Укртрансгаза и всей Группы. Теперь движемся дальше и готовимся к следующей зиме", - отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Сейчас Укртрансгаз, как указано, "продолжает работу в штатном режиме". "Нафтогаз уже работает над подготовкой к ОЗП 2025/2026. В частности, Группа накапливает аварийное оборудование, работает с международными партнерами и расширяет направления импорта", - отметили в компании.

Нафтогаз уже законтрактовал 1,5 млрд кубов газа и ищет миллиард евро на зиму21.04.25, 13:42 • 1470 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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