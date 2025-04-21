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Нафтогаз уже законтрактовал 1,5 млрд кубов газа и ищет миллиард евро на зиму

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Нафтогаз готовится к отопительному сезону 2025/26, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа и привлекая около 430 млн евро на импорт. Компания также модернизирует генерацию и ищет еще миллиард евро на закупку газа.

Нафтогаз уже законтрактовал 1,5 млрд кубов газа и ищет миллиард евро на зиму

Нафтогаз готовится к отопительному сезону 2025/26, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа и привлекая около 430 млн евро финансирования для закупки 1 млрд куб. м топлива импортируемого голубого топлива. Компания также ищет дополнительный миллиард евро на закупку более 2 млрд куб. м газа, сообщили в Группе Нафтогаз в понедельник, пишет УНН.

С начала года было законтрактовано 1,5 млрд куб. м газа: 800 млн куб. м было срочно импортировано в начале года, 400 млн куб. м поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 300 млн куб. м LNG Нафтогаз закупил у компании ORLEN

- сообщил врио главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Роман Чумак.

Компания привлекает международное финансирование и модернизирует генерацию. Обеспечены дополнительные 177 МВт резервной генерации для более 500 тысяч украинцев - уже в этом году эта генерация будет работать для нужд людей.

В течение первого квартала Нафтогазу удалось привлечь от ЕБРР и правительства Королевства Норвегии около 430 млн евро, которые уже вскоре будут направлены на закупки импортируемого природного газа в объеме 1 млрд куб. м. Компания ведет переговоры с правительством и международными финансовыми институтами о привлечении финансирования в размере 1 млрд евро для закупки более 2 млрд куб. м газа

- отметил глава Нафтогаза.

Чумак подчеркнул, что "подготовка к следующей зиме будет непростой, она потребует командной работы всех ветвей власти, привлечения международных партнеров и эффективности решений самой Группы Нафтогаз", указали в компании.

"Во время прошлого отопительного сезона Группа Нафтогаз сделала невозможное - удержала отопительный сезон несмотря на все вызовы. А следующей зимой нам нужно сделать больше, чем невозможное. Мы готовимся", - отметил он.

Украина готовится к следующей зиме: "Нафтогаз" имеет несколько сценариев отопительного сезона, включая ограничение потребления газа18.04.25, 14:28 • 8596 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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